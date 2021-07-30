Микроавтобусы «Витебскоблавтотранса», заменившие городские автобусы, не будут останавливаться без свободных мест?

• 30/7/21 16:26 • Эканоміка

Микроавтобусы, которые выпустил на некоторые маршруты «Витебскоблавтотранс» не будут делать остановки и подбирать пассажиров, если нет свободных сидячих мест?
Маршрутное такси на проспекте Строителей в Витебске. Фото Сергея Серебро

Такой вывод можно сделать из ответа предприятие на обращение жительницы Витебска, опубликованное в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

Витеблянка жаловалась на то, что 7 июля на остановку «площадь Свободы» не пришел автобус, указанный в расписании. На это ей сообщили, что рейс выполнял микроавтобус «ГАЗ» с вместимостью 19 пассажиров. Поскольку все места для сидения были заняты, а стоячих мест в этом автомобиле не предусмотрено, водитель проехал остановочный пункт без остановки, не смотря на то, что она указана в расписании.

Ответ «Витебскоблавтотранса»

При этом на «Витебскоблавтотранс» не усмотрели нарушений существующих нормативных документов со стороны водителя. Администрация предприятия лишь принесла извинения за неудобства жительнице Витебска.

Отметим, что заменять автобусы большой и средней вместимости на городских маршрутах в Витебске микроавтобусами начали с 21 января текущего года. Выполнение рейсов автобусами категории М2 (малой вместимости) обосновывается сокращением расходов, применять их должны на маршрутах с небольшим пассажиропотоком, а также в периоды времени, когда наблюдается небольшой пассажиропоток.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 