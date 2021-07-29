Водитель погиб во встречном столкновении в Чашникском районе, это уже четвертая смерть в ДТП за последние дни

Іван Дзедушкін • 29/7/21 14:33 • Здарэнні

28 июля в Чашникском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один из водителей погиб, а второй попал в больницу.



Около 15:00 60-летний водитель «Renault Laguna», проезжая 251-й километр автодороги Р-15 «Кричев-Орша-Лепель» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ехавшим навстречу кроссовером «Volkswagen Tuareg».

В результате этого столкновения водитель «Renault» погиб, а 63-летний водитель «Volkswagen» получил травмы. Пострадавшего доставили в Новолукомльскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На конец июля в Витебской области пришлась череда дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли уже четыре человека.