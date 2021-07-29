Витебский горисполком предлагает площадку для торговли квасом и мороженым на пляже в Мазурино

ННВ • 29/7/21 15:08 • Эканоміка

Заинтересованных в организации разносной торговли на одном из пляжей Двины ищет Витебский городской исполнительный комитет.



Для размещения подобных объектов торговли предлагается площадка на территории пляжа парка имени Советской Армии в Мазурино. Там можно торговать безалкогольными напитками или квасом, а также мороженым.

Заявки от заинтересованных принимаются до 6 августа по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, д. 4, каб. 210, 218. Тел.: 43-68-27, 43-68-34, сообщает сайт горисполкома.