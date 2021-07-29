В полтора раза выросла преступность в самом бедном районе Витебщины — Шарковщинском

• 29/7/21 16:33 • Грамадства

По данным прокуратуры в ряде районов Витебской области преступность выросла в 1,3-1,5 раза. За полгода увеличилось количество преступлений сфере IT, хулиганств, разбойных нападений, убийств и «протестной активности».
Бита, бейсбольная бита. разбой. вымогательство, рэкет. Фото pixabay.com

На заседании коллегии Витебской областной прокуратуры подвели итоги работы ее органов за первое полугодие 2021 года. По озвученной там информации за этот период в регионе зафиксирован рост общего числа преступлений с 4438 до 4782 — на 7,8%.

В ведомстве это объясняют увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий на 67,4% — произошло 981 такое преступление против 586 за аналогичный период 2020 года.

При этом удалось добиться значительного сокращения обычных краж — если год назад их было зарегистрировано 1604, то за шесть месяцев 2021 года только 1310.

Рост общего количества преступлений произошел в 14 регионах Витебщины. При этом самые негативные показатели отмечены в вШарковщинском (на 52,4% больше преступлений), Глубокском (на 44,2%), Лепельском (на 35,5%) и Поставском (на 29,5%) районах.

При этом выше национального (46,6) и областного (41) показателей зарегистрирован уровень преступности на 10 000 населения в Витебском (64,9), Дубровенском (64,5), Миорском (47,4), Россонском (49,4), Сенненском (64,2) и Толочинском (51,0) районах, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Основными вызовами на коллеги были названы проблемы предупреждения и раскрытия следующих преступлений:

  • в сфере высоких технологий (рост с 586 до 981, или+67,4%);
  • против общественного порядка и нравственности (число хулиганств возросло с 73 до 101, или +38,4%);
  • против собственности (участились разбойные нападения с 5 до 7 случаев);
  • против жизни и здоровья граждан (количество убийств возросло с 16 до 17);
  • связанных с протестной активностью отдельных групп граждан,

При этом жители Витебщины продолжают гибнуть от внешних причин. Так, на пожарах в январе-июне текущего года погибло 58 (в первом полугодии 2020 года – 56) человек (+3,6%), вследствие утопления – 46 (46) граждан, из них 5 (2) ребенка.

При снижении на 11% общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с 32 до 36 увеличилось количество погибших в них граждан, в том числе 3 ребенка (год назад ни одного).

В результате несчастных случаев на производстве погибло 8 человек (в Витебске, Оршанском, Витебском, Верхнедвинском и Браславском района), столько же было и в первом полугодии 2020 года.

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