Редкую венгерскую винтовку, изготовленную для Вермахта, нашли у жителя Витебского района

ННВ • 29/7/21 16:03 • Крымінал

Эксперты в Витебске удивились, когда к ним на исследование среди привычных «тулок» и «ижевок», изъятых у жителя Витебского района, попала необычная винтовка, изготовленная в Венгрии под немецкий патрон.



В начале мая силовики изъяли у 51-летнего мужчины 8 стволов различного оружия и 54 патрона. Весь арсенал тогда отправили на экспертизу.

Исследование показало, что шесть стволов ничем не примечательные гладкоствольные ружья, выпущенные в СССР на заводах ИЖ и ТОЗ в 50-60-х годах прошлого века.

А вот два других предмета вызвали у экспертов неподдельный интерес. Среди них был самодельный дульнозарядный длинноствольный пистолет, построенный на основе капсюльного замка воспламеняющего механизма начала XIX века.

Вторым артефактом была винтовка, поступившая на экспертизу в разобранном виде. Судебными экспертам удалось установить, что это Infanterie Gewehr 98/40 с внесенными в ее конструкцию самодельными изменениями. Это оружие было разработано в Венгрии по заказу Вермахта, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

За основу взяли венгерскую винтовку 35M под патрон манлихеровский патрон 8×56 мм R. Ее адаптировали под стандартный немецкий боеприпас 7.92х57 мм Mauser, заменили магазин конкструкции Манлихера на магазин Маузера, а также установили крепление под стандартный штык от K98.

Поступать на вооружение вермахта это оружие стало с 13 октября 1941 года. Выпустили таких винтовок G98/40 всего 138 400 штук.