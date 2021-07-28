Стали известны сроки начала сбора ягод в лесах Витебской области

Сяржук Серабро • 28/7/21 14:30 • Экалогія

Сроки сбора брусники и клюквы в 2021 году установил Витебский облисполком. С какого числа можно отправляться за ягодами?



Согласно решению областного исполнительного комитета от 21 июля в лесах Витебщины бруснику можно будет собирать с 14 августа, в клюкву — с 8 сентября. Сроки мало отличаются от прошлогодних, когда сбор черники начался 3 июля, брусники — 14 августа, а клюквы — 6 сентября.

Примечательно, что это решение подписано первым заместителем председателя облисполкома Олегом Мацкевичем, который выполняет функции председателя во время отсутствия Николая Шерстнева.

На данный момент по информации Министерства лесного хозяйства в Витебской области нет ограничений или запретов на посещение лесов ни в одном из районов.