Под Витебском горели пшеничные поля

Зоя Машэка • 28/7/21 0:18 • Эканоміка

26 июля в Витебском районе произошло два пожара на полях с яровой пшеницей.



В 11:10 загорелось поле, засеянное рядом с улицей Титова областного центра. Благодаря оперативному реагированию пожарных, огонь смог уничтожить лишь 3 сотки посевов, остальные 10,97 гектара пшеницы удалось спасти.

В тот же день в 16:25 загорелось пшеничное поле у деревни Кашино. Там, к сожалению, огнем было уничтожено 3 гектара яровых. Спасателям и работникам хозяйства удалось отстоять остальные 32 гектара зерновых.

В обоих случаях причину, по которой загорелись поля с яровой пшеницей, предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.