Под Толочином загорелось сжатое поле

• 28/7/21 15:46 • Здарэнні

Вечером 27 июля произошел на поле, принадлежащем Толочинскому консервному заводу.
Вечером 27 июля произошел на поле, принадлежащем Толочинскому консервному заводу. Фото natal.by

В 16:48 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре на поле возле АТП №11 райцентра.

К этому времени уборочная техника уже покинула это поле. Пожарные направили к месту происшествия два автоцистерны. Этими средствами удалось ликвидировать горение стерни на корню, не допустив распространения огня на неубранные посевы, сообщает «Наша Талачыншчына».

Вечером 27 июля произошел на поле, принадлежащем Толочинскому консервному заводу. Фото natal.by

Напомним, что за день до этого под Витебском произошли пожары на полях с неубранной яровой пшеницей.

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