Под Толочином загорелось сжатое поле

ННВ • 28/7/21 15:46 • Здарэнні

Вечером 27 июля произошел на поле, принадлежащем Толочинскому консервному заводу.



В 16:48 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре на поле возле АТП №11 райцентра.

К этому времени уборочная техника уже покинула это поле. Пожарные направили к месту происшествия два автоцистерны. Этими средствами удалось ликвидировать горение стерни на корню, не допустив распространения огня на неубранные посевы, сообщает «Наша Талачыншчына».

Напомним, что за день до этого под Витебском произошли пожары на полях с неубранной яровой пшеницей.