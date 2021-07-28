Аиста, попавшего в западню на вышке сотовой связи под Витебском, пришлось вызволять спасателям

Зоя Машэка • 28/7/21 15:05 • Экалогія

27 июля у деревни Савченки Витебского района аист запутался в конструкциях на верху мачты сотовой связи.



Птица застряла на высоте 40 метров над землей и самостоятельно выбраться из западни не могла. Попавшего в беду аиста заметили местные жители, которые позвонили спасателям.

Сотрудники ЦОУ ПАСО «Витязь», надев альпинистское снаряжение, поднялись на вершину вышки. Как оказалось, аист зацепился крылом за конструкцию одной из антенн.

Крыло птицы аккуратно освободили, после чего спасатели засунули аиста в рюкзак и стали спускаться вниз.

Раненую птицу было решено доставить в зоопарк в Витебск для оказания необходимой помощи, сообщается пресс-службой МЧС.