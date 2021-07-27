Витебский райисполком потратит более 8000 рублей на отлов и эвтаназию безнадзорных животных
Витебский районный исполнительный комитет проводит закупку услуг по отлову и эвтаназии безнадзорных животных.
Услуги приобретаются из одного источника на пять месяцев — с 28 июля по 31 декабря 2021 года. Ориентировочная стоимость закупки составляет 8 690 рублей, оплачиваться она будет из районного бюджета.
Согласно приложенному договору исполнитель должен будет выполнять работы по отлову животных по заявкам от населения, а кроме того, в случае необходимости, организовать работу по отлову безнадзорных животных по заявкам в выходные дни во время проведения массовых мероприятий.
Отловленных безнадзорных собак, кошек, а также животных, контакт с которыми повлек обращение за антирабической помощью, подозрительных на заболевание бешенством будут доставлять в государственное лечебно-профилактическое учреждение «Витебская районная ветеринарная станция» для осмотра и принятия решения об эвтаназии.
При этом отловленных собак и кошек с регистрационными жетонами должны возвращать владельцам.
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1 каментар
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27/Ліпень/2021 у 20:28
Гады и сволочи эти чиновники!! Вместо того что бы открыть новый приют для безнадзорных животных и проводить их стерилизацию,так они ничего лучше придумать не иогли к убивать их! Вот козлы!!