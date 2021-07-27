Пьяный витеблянин зарезал месячную дочку и пытался убить жену

Іван Дзедушкін • 27/7/21 15:37 • Крымінал

Вечером 26 июля в одной из квартир Витебске произошла трагедия: 32-летний мужчина нанес ножом удары своей 31-летней жене одномесячной дочке.



По предварительным данным следствия между пьяным витеблянином и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и порезал жену с ребенком. Затем он удрал из квартиры.

У раненой женщины хватило сил вызвать скорую. Пострадавших доставили в больницу, но, не смотря на усилия медиков, через несколько часов девочка умерла. Ее мать поместили в реанимацию.

На его поиски подозреваемого в убийстве мужчины ориентировали патрули и оперативников уголовного розыска. Вскоре выяснилось, что витеблянин скрывается в родительском доме.

После того, как мужчина не открыл дверь, в квартиру ворвались сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 1,51 промилле алкоголя, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В отношении жителя Витебска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 139 УК — покушение на убийство двух лиц и заведомо малолетнего. Сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.