Череда смертельных ДТП продолжается в Витебской области, погибли уже три человека

Іван Дзедушкін • 27/7/21 16:07 • Здарэнні

Несколько дней подряд в Витебской области происходят дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.



Вечером 26 июля на первом километре автодороги «Дубровно - Ляды» 23-летний водитель «Volkswagen Passat» выехал на полосу встречного движения и совершил попутное касательное столкновение с автомобилем «УАЗ», которым управлял 30-летний водитель.

В результате столкновения автомобилей погиб 34-летний пассажир «Volkswagen», об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

За день до этого в Докшицком районе столкнулись три легковушки, погибла пассажирка одной из машин. А 24 июля в том же районе «Renault» вылетело в кювет, также погиб пассажир.

Таким образом, в течение трех дней в регионе произошли три дорожно-транспортных происшествия, которые унесли три человеческие жизни.