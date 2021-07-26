В Беларуси ожидаются грозы, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности

ННВ • 26/7/21 23:10 • Экалогія

27 июля в Беларуси ожидаются грозы и сильная жара, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.



По западу страны грозы начнутся еще ночью, а днем они ожидаются на большей части территории Беларуси. Местами возможны сильные ливни, в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами может достигать скорости до 15-20 метров в секунду.

При этом в дневные часы во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+33 °C.