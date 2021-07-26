Три легковушки столкнулись в Докшицком районе, погибла девушка, ехавшая в одной из машин

Іван Дзедушкін • 26/7/21 12:03 • Культура

Столкновение трех легковых автомобилей в Докшицком районе 25 июля привело к человеческим жертвам, возбуждено уголовное дело. Участники ДТП ехали с фестиваля в Браславе.



По предварительной информации, около 13:30 25-летний мужчина, сидевший за рулем «Volkswagen Golf», на 112 километре автодороги Р-3 «Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии», не убедившись в безопасности предстоящего маневра, нарушил правила обгона и допустил боковое столкновение с совершавшим обгон автомобилем «BMW».

После удара «Volkswagen» стало заносить, и он задел еще один автомобиль. В результате «Volkswagen Golf» перевернулся. Его водитель получил травмы и был госпитализирован, а ехавшая на пассажирском сидении 27-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщается пресс-службой СК.

Место дорожно-транспортного происшествия осмотрела следственно-оперативная группа, которая зафиксировала следовую картину и назначила ряд экспертных исследований.

Докшицкий РОСК по факту ДТП возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как уже установили следователи, участники ДТП возвращались с фестиваля в Браславе, но водитель был трезв.

Напомним, что днем ранее в Докшицком районе также опрокинулся легковой автомобиль, погиб пассажир.