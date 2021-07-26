Пассажир погиб в результате опрокидывания легковушки в Докшицком районе

• 26/7/21 11:50 • Здарэнні

24 июля в Докшицком районе в результате опрокидывания легкового автомобиля погиб человек.
Пассажир погиб в результате опрокидывания легковушки в Докшицком районе. Фото ГАИ

На 31 км трассы «Глубокое-Крулевщина-Докшицы» около 14:00 38-летняя женщина, ехавшая на «Renault», не справилась с управлением и вылетела в кювет.

Пассажир погиб в результате опрокидывания легковушки в Докшицком районе. Фото ГАИ

В результате автомобиль перевернулся, а находившийся в нем 37-летний пассажир почулчил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 