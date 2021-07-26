Они продолжают лететь — мириады бабочек вторую ночь парят над Витебском. Фото + видео

Сяржук Серабро • 26/7/21 16:01 • Экалогія

Вторую ночь над освещенным фонарями Витебском взлетают мириады бабочек-однодневок — продолжается массовый лет поденки.



25 июля вылет митулицы из Двины оказался более массовым, чем в предыдущий вечер. Мотыльки на этот раз роились у фонарей с двух сторон Кировского моста. При этом на южной стороне их было настолько много, что пешеходам приходилось проходить сквозь роящихся насекомых.

На этот раз лет поденки достиг даже сквера на улице Кирова, как и в 2017 году. Особенно большое скопление мотыльков, как и накануне, было у южной ростральной колонны, где огромная туча насекомых достигала асфальта, похоже неподалеку от этого места они выходили из Двины.

Личиночная фаза у поденок длится 2-3 года, они живут в воде. Взрослые насекомые массово выходят из этой стихии для продолжения рода. Тот мятущийся танец мотыльков, который мы наблюдаем у источников света — это роение для спаривания. Самцы поденки при этом погибают, а самки возвращаются к воде, чтобы отложить яйца.

Последнее десятилетие из Двины в черте Витебска поденки обычно выходят в районе Кировского моста, где их привлекает яркий свет фонарей. Вылетают они в конце июля или начале августа, но в упомянутом выше 2017 году массовый лет произошел 18 августа.