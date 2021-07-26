Два грузовика столкнулись в Верхнедвинском районе, один из водителей попал в больницу

ННВ • 26/7/21 22:39 • Здарэнні

В полдень 26 июля в Верхнедвинском районе два грузовика столкнулись, а затем свалились в кювет.



На пересечении дорог вблизи агрогородка Бельковщина 24-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю «УАЗ», за рулем которого был 22-летний парень.

В результате грузовики столкнулись и опрокинулись в кювет. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель «УАЗ», его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.