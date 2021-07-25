Три женщины заблудились в Докшицокм районе

Зоя Машэка • 25/7/21 14:25 • Турызм

Вечером 24 июля в лесу у деревни Юхновка Докшицкого района заблудились три женщины.



В 17:31 спасателям сообщили о пропавших в лесу 24-летней, 31-летней и 52-летней женщинах. Экстренными службами были организованы поиски заблудившихся людей, но в 18:40 женщины самостоятельно вышли из лесу, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», в тот же день двух подростков искали и в Миорском районе — две 16-летние девушки заблудились у деревни Дедино.

Примечательно, что в лес под Юхновкой спасатели выезжают не первый раз. Так, 9 июля этого года там заблудились 24-летняя и 31-летняя сёстры. А год назад в этом лесу пропала 17-летняя девушка, найти ее удалось через час.