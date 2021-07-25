Более 14% проверенных объектов торговли Витебщины завышали цены — КГК

Ігар Арцюх • 25/7/21 19:46 • Эканоміка

Нарушения порядка формирования цен были выявлены КГК в 77 торговых объектах Витебской области, превышение торговых надбавок достигало 120%.



Всего за первое полугодие контролеры проверили 536 объектов торговли региона, таким образом, подобные нарушения допустили более чем в 14% организаций. Они выявлены в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском, Чашникском районах, а также в Витебске, Новополоцке и Орше.

Так, в июне текущего помидоры, репчатый лук и яблоки в магазинах индивидуальных предпринимателей в Миорах и Орше, также свежемороженой рыбы и рыбных консервов а в магазине предприятия в Новополоцке с превышением допустимых торговых надбавок от 10% до 120%.

Всего за полгода благодаря вмешательству комитета были снижены цены на 240 наименований товаров, сообщает пресс-служба КГК.

За неоднократные нарушения законодательства о ценах Комитетом области наложены штрафы на руководителей организаций торговли Витебска, Витебского района и Орши.

КГК собирается продолжить контролировать соблюдение цен и привлечь к этому привлечением профсоюзные организации.