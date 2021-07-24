Посмотреть медведей в дикой природе приглашает Березинский заповедник

ННВ • 24/7/21 16:39 • Экалогія

Обычный турист может увидеть медведей в среде их обитания в Березинском биосферном заповеднике.



Заповедник разработал и предлагает специальный тур по наблюдению за медведями в дикой природе из укрытия. В этом году, правда, этой услугой пока воспользовались только один раз, но медведя при этом встретили.

21 июля посмотреть на медведей в Березинский биосферный заповедник приехали отец с сыном. Наблюдали они за хищником со специальной вышки, установленной в окрестностях обезлюдевшей деревни Пострежье, где специально засевают кормовые поля овсом.

Туристам в тот вечер повезло, и на овсяном поле еще до 21:00 появился молодой самец медведя, который кормился злаками и время от времени вставал на задние лапы, чтобы осмотреться.

Туры для наблюдения за медведями в заповеднике собираются проводить до конца августа, сообщает официальный сайт. Судя по размещенной на сайте информации, тур на два дня и одну ночь, обойдется одному человеку от 122 рублей, а для двух человек — от 132 рублей. Эта сумма эквивалентная порядка 50 долларам.