Министерство культуры изменило порядок финансирования «Славянского базара в Витебске»

Сяржук Серабро • 24/7/21 16:03 • Культура

Министерство культуры внесло изменения в положение о Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», постановление было принято еще весной, но опубликовано после завершения юбилейного фестиваля.



Это постановление в первую очередь определяет источники и порядок финансирования фестиваля. Так, пункт 11 положения будет изложен в следующей редакции:

11. Расходы по организации и проведению фестиваля осуществляются за счет

средств:

республиканского бюджета, предусмотренных Министерству культуры на проведение централизованных культурных мероприятий (в части оплаты расходов, связанных с обеспечением выплаты денежных премий (призового фонда) обладателям Гран-при и лауреатам конкурсов, изготовления и (или) приобретения специальных наград (призов) и дипломов к ним, сценического оформления площадок фестиваля, предоставления дополнительного оборудования, проживания и транспортного обслуживания участников фестиваля, участия белорусских исполнителей (коллективов), режиссерско-постановочных групп, оплаты вознаграждения художественному руководителю фестиваля);

бюджета Витебской области (в части оплаты расходов, связанных с обеспечением вознаграждения исполнителям (коллективам художественного творчества), выплаты денежных премий (призового фонда) обладателям Гран-при и лауреатам конкурсов и транспортного обслуживания участников фестиваля);

безвозмездной (спонсорской) помощи, предоставляемой в порядке, предусмотренном законодательством;

иных источников, не запрещенных законодательством.

Как видим, теперь бремя оплаты гонораров артистам, за исключением, наверное, белорусских, ложится на бюджет Витебской области.

Также этим постановлением вносятся изменения в положения о взрослом и детском конкурсах, проходящих на «Славянском базаре в Витебске». Эти изменения распределяют финансирование расходов по проведению конкурсов, а кроме того устанавливают, что теперь денежная премия будет выплачиваться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день награждения.

Это постановление подписано министром культуры Анатолием Маркевичем еще 19 мая, но в силу вступает с момента опубликования.