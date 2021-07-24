Дети заблудились в лесу в Миорском районе

ННВ • 24/7/21 14:42 • Здарэнні

Днем 24 июля в Миорском районе в лесу у деревни Дедино заблудились двое подростков.



В 11:12 в центр оперативного управления Миорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступил звонок от девушки, которая сообщила, что они с подругой заблудились в лесу.

К лесному массиву, где, предположительно, находились подростки, направили экипаж пожарного аварийно-спасательного поста №13 Миорского РОЧС. По дороге спасатели созвонились с одной из девушек.

Машину остановили в том месте, где заблудившиеся подростки входили в лес, и включили сирену. Туда же подъехал автомобиль милиции, который также подавал звуковые сигналы.

Спустя некоторое время находившиеся в чаще девушки-подростки услышали вой сирен и вышли на звук из лесу, в медицинской помощи они не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.