Специалисты продолжают фиксировать повышенное содержание формальдегида в воздухе в Витебске, Полоцке и Новополоцке

Сяржук Серабро • 23/7/21 16:22 • Здароўе

На минувшей неделе значительные превышения предельно допустимых концентраций формальдегида были снова зафиксированы в Витебске, Полоцке и Новополоцке.



В Витебске превышения ПДК фиксировались 15 и 16 июля, в Полоцке и Новополоцке — 16 июля. Во всех трех городах превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации достигало 1,3 раза.

Как уже неоднократно сообщали «Народные новости Витебска», превышавшее нормы содержание формальдегида в атмосферном воздухе в крупных городах Витебщины наблюдется уже с середины июня.