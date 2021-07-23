Специалисты продолжают фиксировать повышенное содержание формальдегида в воздухе в Витебске, Полоцке и Новополоцке

• 23/7/21 16:22 • Здароўе

На минувшей неделе значительные превышения предельно допустимых концентраций формальдегида были снова зафиксированы в Витебске, Полоцке и Новополоцке.
Человек в защитном костюме и респираторе. Иллюстративное фото pixabay.com

В Витебске превышения ПДК фиксировались 15 и 16 июля, в Полоцке и Новополоцке — 16 июля. Во всех трех городах превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации достигало 1,3 раза.

Как уже неоднократно сообщали «Народные новости Витебска», превышавшее нормы содержание формальдегида в атмосферном воздухе в крупных городах Витебщины наблюдется уже с середины июня.

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