Специалисты продолжают фиксировать повышенное содержание формальдегида в воздухе в Витебске, Полоцке и Новополоцке
На минувшей неделе значительные превышения предельно допустимых концентраций формальдегида были снова зафиксированы в Витебске, Полоцке и Новополоцке.
В Витебске превышения ПДК фиксировались 15 и 16 июля, в Полоцке и Новополоцке — 16 июля. Во всех трех городах превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации достигало 1,3 раза.
Как уже неоднократно сообщали «Народные новости Витебска», превышавшее нормы содержание формальдегида в атмосферном воздухе в крупных городах Витебщины наблюдется уже с середины июня.
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