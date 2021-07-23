Гендиректора «Витебских ковров» Елену Чеботареву наградили грамотой Совмина

Сяржук Серабро • 23/7/21 14:54 • Эканоміка

Совет министров Беларуси постановил наградить генерального директора ОАО «Витебские ковры» Елену Чеботареву почетной грамотой, она руководит предприятием с 2020 года.



Госпожа Чеботарева награждается за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитии легкой промышленности, говорится в постановлении, принятом 21 июля.

Елена Чеботарева была согласована на должность гендиректора «Витебских ковров» в конце февраля 2020 года, до этого она занимала пост заместителя гендиректора по экономике, а начинала свою карьеру, работая ткачом.

В 2020 году открытое акционерное общество «Витебские ковры» получило чистую прибыль в размере 4 206 000 рублей, из них 1 154 370 рублей было решено выплатить в качестве дивидендов акционерам — по 3 рубля 84 копейки на простую акцию (до уплаты налогов). 51,13% акций ОАО находятся в республиканской собственности.