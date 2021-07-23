Еще 7 сельхозорганизаций Витебщины получат субсидии для расчета по кредитам

• 23/7/21 15:09 • Эканоміка

Семь сельскохозяйственных организаций Витебской области получат государственные субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.
Жатва, уборочная. Комбайны на ячменном поле. 2011 год. Фото Сергея Серебро

Согласно постановлению Совета министров от 21 июля, в список заготовителей, которым в 2021–2022 годах предоставляются такие субсидии, внесены следующие предприятия региона:

  • Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Лиозненская хлебная
    база»;
  • Открытое акционерное общество «Витебскхлебпром»;
  • Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат»;
  • Открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»;
  • Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный комбинат»;
  • Унитарное производственное предприятие «Глубокский мясокомбинат»;
  • Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро».

Эти субсидии предоставляются для выплаты кредитов, взятых заготовителями на приобретение семян рапса, зерна и другой продукции растениеводства урожая 2021 года, а также оплаты транспортных расходов по их доставке.

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