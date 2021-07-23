Еще 7 сельхозорганизаций Витебщины получат субсидии для расчета по кредитам

Сяржук Серабро • 23/7/21 15:09 • Эканоміка

Семь сельскохозяйственных организаций Витебской области получат государственные субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами.



Согласно постановлению Совета министров от 21 июля, в список заготовителей, которым в 2021–2022 годах предоставляются такие субсидии, внесены следующие предприятия региона:

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Лиозненская хлебная

база»;

база»; Открытое акционерное общество «Витебскхлебпром»;

Открытое акционерное общество «Витебский мясокомбинат»;

Открытое акционерное общество «Полоцкий молочный комбинат»;

Открытое акционерное общество «Оршанский мясоконсервный комбинат»;

Унитарное производственное предприятие «Глубокский мясокомбинат»;

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро».

Эти субсидии предоставляются для выплаты кредитов, взятых заготовителями на приобретение семян рапса, зерна и другой продукции растениеводства урожая 2021 года, а также оплаты транспортных расходов по их доставке.