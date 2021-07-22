По 75 рублей на ребенка выплатят к школе многодетным родителям в Витебске
Материальную помощь из бюджета Витебска окажут многодетным семьям для подготовки к школе.
Семьям, воспитывающим троих и более детей до 17 сентября должны выплатить по 75 рублей на каждого учащегося ребенка.
Чтобы получить эту помощь потребуются следующие документы: заявления, справки о составе семьи, справки с места учебы, копии удостоверения многодетной семьи, копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».
За помощью в подготовке пакета документов нужно обращиться в учреждения образования где обучаются дети, сообщает сайт Витебского горисполкома.
Напомним, что год назад подобная единовременная помощь в Витебске составляла 54 рубля. Из чего можно сделать вывод, что «школьный портфель» за год подорожал почти на 39%.
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