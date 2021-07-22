Из-за засухи в Бешенковичах пропадает вода на верхних этажах многоквартирных домов

ННВ • 22/7/21 15:13 • Здароўе

Местные власти просят жителей Бешековичей рационально использовать воду — станции обезжелезивания начинают не справляться с расходом.



Уже несколько недель в водопроводных сетях райцентра наблюдается большой разбор воды, более того — жители одной из одной из многоэтажек жаловались на отсутствии воды на верхних этажах.

Массовый разбор воды по утрам и вечерам не позволяет станциям обезжелезивания компенсировать запасы воды в дневное (когда многие на работе) и ночное время. Особенно актуальна эта проблема для станции «Южная», где круглосуточно дежурят работники водоканала. Там расход воды превышает её поступление, пишет газета «Зара».

— Последние две недели станция «Южная» работает круглые сутки, не останавливаясь ни на минуту. Чтоб разгрузить её, изучается даже возможность переподключения части посёлка к станции «Молодёжная». И хотя станции обезжелезивания в райцентре строились с большим запасом, сегодня даже этого запаса не хватает, — приводит издание слова начальника Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» Сергея Мацуганова.

Связано это с тем, что в жару более активно идёт полив огородов, а население использует любую возможность, чтобы освежиться, принять холодный душ

По мнению специалистов, проблема разрешится, как только пойдут дожди. А пока жителей райцентра просят беречь воду.