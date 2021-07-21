За пронос мобильника на централизованное тестирование в Витебской области удалили одного человека

ННВ • 21/7/21 15:27 • Адукацыя

В нынешнем году в централизованном тестировании в Витебской области приняли участие 20 285 человек, что значительно меньше, чем в прошлом – 21 032.



За нарушение порядка проведения тестирования в резервный день по математике 18 июля в Витебской области был удален 1 абитуриент – он пронес мобильный телефон.

С 20 июля начинается этап приема документов в высшие и средние учебные заведения, а также вступительных испытаний. В последний день приема документов информирование абитуриентов о ходе приема документов прекратят в 17:00. Допуск абитуриентов в здание учреждения образования, в котором располагается приемная комиссия, завершается в 18:00 и приемная комиссия прекращает выдачу документов абитуриентам с целью их подачи на другую специальность. При этом обеспечивает прием документов от всех абитуриентов, находящихся в здании.

Как и в ходе проведения ЦТ, абитуриентам в ходе вступительных экзаменов запрещается:

проносить и (или) использовать в аудитории, где проводится вступительное испытание, мобильные телефоны и другие средства приема, хранения и передачи информации;

разговаривать, пересаживаться без разрешения экзаменаторов, обмениваться экзаменационными билетами, бланками устного ответа и рабочими записями.

В случае нарушений указанных требований ответ абитуриента либо письменная экзаменационная работа не оценивается, и абитуриент к следующему вступительному испытанию не допускается. Пересдача вступительного испытания не разрешается, сообщает пресс-служба КГК.

В 2020 году во вступительных испытаниях на бюджетную форму обучения в пяти ВУЗах Витебской области приняли участие 3825 абитуриентов при плане набора 2477 человек.

При этом в прошлом году конкурс на полный срок обучения на бюджетной основе был следующим:

Витебский государственный технологический университет (ВГТУ) – 1,78;

Витебский государственный университет имени Петра Машерова (ВГУ) – 1,75;

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (ВГМУ) – 1,65;

Полоцкий государственный университет (ПГУ) – 1,41;

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины (Ветакадемия) – 1,23.

Наибольший конкурс в 2020 году сложился на следующих специальностях: в ВГУ – «Правоведение» и «Международное право» (9,5 человек на место), ПГУ – «Правоведение» (7), ВГТУ – «Дизайн (виртуальной среды)» (5,1), Ветеринарной академии – «Ветеринарная санитария и экспертиза» (6), ВГМУ – «Фармация» (2,1).