«Выпиливать» котенка из легковушки пришлось спасателям в Витебске

Зоя Машэка • 20/7/21 15:26 • Здарэнні

В Витебске автовладелец обратился в МЧС, чтобы ему помогли извлечь из машины застрявшего там котенка.



19 июля в пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь» обратился житель Витебска, который рассказал спасателя, что из его авто не может выбраться котенок, а достать его самостоятельно не получается.

Животное застряло между корпусом автомобиля и задним крылом. Владелец машины объехал несколько городских станций техобслуживания, но там за извлечение кота из легковушки не взялись.

Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента работники разрезали арку автомобиля и после этого достали котенка, сообщается пресс-службой МЧС. Его напоили молоком, но дальнейшая судьба животного неизвестна.