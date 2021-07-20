Скандальная поездка музкритика Сергея Соседова на «Славянский базар в Витебске» закончилась травмой
После визита в Витебске на юбилейный тридцатый фестиваль музыкальному критику Сергею Соседову пришлось искать костыли. Что же с ним случилось на «Славянском базаре»?
Напомним, что участие господина Соседова в нынешнем на «Славянском базаре в Витебске» сопровождалось скандалами.
Сначала он жёстко раскритиковал артистов, присоединившихся к бойкоту фестиваля. Соседов заявил, что так они делают хуже не Лукашенко, а своим зрителям, чем вызвал бурю негодования у белорусских пользователей соцсетей.
Потом музыкальный критик и журналист написал, что его не пускают не только на «Славянский базар», но и в Беларусь. И разразился филиппикой не столько в сторону фестиваля, сколько в сторону госорганов, чего другие артисты себе не позволяли.
Каково же было удивление журналистского пула фестиваля, когда они увидели Сергея Соседова, как ни в чем ни бывало входящего в летний амфитеатр. Позже выяснилось, что свой гневный пост в facebook к этому времени он успел удалить.
Этим, однако, господин Соседов не перестал давать информационные поводы коллегам. К закрытию фестиваля он пропал, а позже оказалось, что в Витебске критик получил травму.
Во время некой тренировки 19 июля он получил серьезный разрыв ахиллова сухожилия, после операции ему наложили гипс, а восстановление займет около шести недель, сообщило информационное агентство InterMedia со ссылкой на врача-анестезиолога Витебской БСМП Оксану Хоменко. Сам критик заявил агентству, что ищет костыли, так как без них передвигаться не может.
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2 каментарыя
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20/Ліпень/2021 у 16:35
Во время некой тренировки 19 июля он получил серьезный разрыв
Даже боюсь представить как проходила эта "тренировка" по разрыву "сухожилия"
20/Ліпень/2021 у 18:21 1
Понятно, что его избили. Вот только зачем он попёрся туда незваный?