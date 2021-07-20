Скандальная поездка музкритика Сергея Соседова на «Славянский базар в Витебске» закончилась травмой

ННВ • 20/7/21 16:19 • Культура

После визита в Витебске на юбилейный тридцатый фестиваль музыкальному критику Сергею Соседову пришлось искать костыли. Что же с ним случилось на «Славянском базаре»?



Напомним, что участие господина Соседова в нынешнем на «Славянском базаре в Витебске» сопровождалось скандалами.

Сначала он жёстко раскритиковал артистов, присоединившихся к бойкоту фестиваля. Соседов заявил, что так они делают хуже не Лукашенко, а своим зрителям, чем вызвал бурю негодования у белорусских пользователей соцсетей.

Потом музыкальный критик и журналист написал, что его не пускают не только на «Славянский базар», но и в Беларусь. И разразился филиппикой не столько в сторону фестиваля, сколько в сторону госорганов, чего другие артисты себе не позволяли.

Каково же было удивление журналистского пула фестиваля, когда они увидели Сергея Соседова, как ни в чем ни бывало входящего в летний амфитеатр. Позже выяснилось, что свой гневный пост в facebook к этому времени он успел удалить.

Этим, однако, господин Соседов не перестал давать информационные поводы коллегам. К закрытию фестиваля он пропал, а позже оказалось, что в Витебске критик получил травму.

Во время некой тренировки 19 июля он получил серьезный разрыв ахиллова сухожилия, после операции ему наложили гипс, а восстановление займет около шести недель, сообщило информационное агентство InterMedia со ссылкой на врача-анестезиолога Витебской БСМП Оксану Хоменко. Сам критик заявил агентству, что ищет костыли, так как без них передвигаться не может.