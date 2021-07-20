Миллион рублей ежегодно тратится на поддержку киновидеосети в Витебской области, а люди в кино не ходят

Ігар Арцюх • 20/7/21 16:54 • Культура

Витебская область ежегодно тратит 1 000 000 рублей на поддержку работы семи организаций, занимающихся киновидеопрокатом.



На данный момент такие организации есть вВитебске и Новополоцке, а также в Полоцком, Толочинском, Лиозненском, Миорском и Городокском районах.

Как выяснилось, размер предоставляемых из бюджета субсидий по районным организациям значительно превышает полученную выручку — например, в Полоцком районевыручка в 2 раза меньше субсидий, а в Миорском — в 17 раз.

При этом, в связи со сложным финансовым положением у организаций практически отсутствует возможность направления средств на развитие (приобретение основных средств, кинофильмов). Одной из причин сложившейся ситуации в КГК считают низкий спрос на услуги киновидеосети. Так, среднее количество зрителей по области на одном сеансе – 12 человек, а в районах – в два раза меньше.

По результатам проведенного анализа Комитет государственного контроля Витебской области предложил Витебскому областному исполнительному комитету в целях экономии бюджетных средств рассмотреть вопрос о передаче функций по оказанию услуг киновидеопоказа действующим организациям районных учреждений культуры, сообщает пресс-служба КГК.