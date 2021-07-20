Концерт шансона завершил «Славянский базар в Витебске», амфитеатр был забит под завязку
В ночь с 19 на 20 июля в Витебске прошел концерт «Шансон ТВ — все звезды», именно на этом выступлении участковый может встретиться с кровным пацаном с района без повестки, а в городе трудно найти такси, чтобы на него доехать.
Обычно концертом шансона завершается программа «Славянского базара в Витебске», правда несколько лет последними ставили рок-концерты, а в прошлом году его, по понятным причинам не было.
Посмотреть вживую певцов, песни которых слышат в маршрутках, собирается обычно полный амфитеатр. Поклонников этого жанра много и в самом Витебске, но также их организованного подвозят их и со всей Беларуси. Особенно много автобусов из других регионов было в этом году.
Как и всегда, программу зритель воспринимал живенько. Часть зрителей могла и потанцевать, причем вне зависимости от возраста.
Длился последний концерт на юбилейном «Славянском базаре в Витебске» примерно три часа, закончился он далеко за полночь.
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2 каментарыя
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20/Ліпень/2021 у 21:57
Упыри и вурдалаки🤦.Шабаш ведьм🤣
20/Ліпень/2021 у 22:05 1
"культурная столица", млть. Похоже, шансон это единственная духовная скрепа "славянского братства".
Очень точно у Пелевина на эту тему - "А когда был демонтирован последний протез религии, советский "внутренний партком", камертоном русской души окончательно стала гитарка, настроенная на блатные аккорды."