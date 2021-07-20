Концерт шансона завершил «Славянский базар в Витебске», амфитеатр был забит под завязку

Сяржук Серабро • 20/7/21 21:26 • Культура

В ночь с 19 на 20 июля в Витебске прошел концерт «Шансон ТВ — все звезды», именно на этом выступлении участковый может встретиться с кровным пацаном с района без повестки, а в городе трудно найти такси, чтобы на него доехать.



Обычно концертом шансона завершается программа «Славянского базара в Витебске», правда несколько лет последними ставили рок-концерты, а в прошлом году его, по понятным причинам не было.

Посмотреть вживую певцов, песни которых слышат в маршрутках, собирается обычно полный амфитеатр. Поклонников этого жанра много и в самом Витебске, но также их организованного подвозят их и со всей Беларуси. Особенно много автобусов из других регионов было в этом году.

Как и всегда, программу зритель воспринимал живенько. Часть зрителей могла и потанцевать, причем вне зависимости от возраста.

Длился последний концерт на юбилейном «Славянском базаре в Витебске» примерно три часа, закончился он далеко за полночь.