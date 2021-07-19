Уровень воды в Двине упал до 33 сантиметров на 0 поста в Витебске

Сяржук Серабро • 19/7/21 16:08 • Экалогія

19 июля уровень воды в Двине в черте Витебска упал до отметки 33 сантиметра над нулем поста.



На опасно низком значении, при котором затруднена работа речного транспорта, уровень воды в Двине находится уже больше месяца. Установившаяся жаркая и засушливая погода не способствовала его подъему. Кроме того акватория активно зарастает растительностью.

Если перед началом «Славянского базара в Витебске» уровень воды в Двине находился на отметке 43 сантиметра над нулем поста, то за прошедшую неделю упал на 10 сантиметров.

Витебские теплоходы, имеющие осадку в 55 сантиметров, во время фестиваля не курсировали.