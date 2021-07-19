Шесть человек утонули в Витебской области за неделю

Зоя Машэка • 19/7/21 15:37 • Здароўе

За минувшую неделю в Витебской области утонули шесть человек, среди них — 13 летняя девочка.



11 июля на озере Высокое у деревни Богино Браславского района утонул 36-летний мужчина. Он отдыхал на природе с друзьями, но домой не вернулся. Утром 12 июля родные забили тревогу, в 10:20 водолазы ОСВОД нашли его тело в озере.

13 июля в Лиозно в водоеме «Лесные карьеры» утонула 13-летняя девочка. Девочка, попросившая подругу научить ее плавать, удалилась от берега приблизительно на пять метров и через некоторое время ушла под воду. Ее тело спасатели нашли в 15 метрах от берега на двухметровой глубине.

15 июля в деревне Бабичи Глубокского района в сажалке утонул пенсионер. Его тело извлекали из воды работники ОСВОД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 16 июля в Рубе утонул 25-летний парень. Молодой человек с двумя коллегами возвращался с работы и решил искупаться в доломитовом карьере. Парень нырнул в воду и больше на поверхности воды не появился, а его приятели смогли выбраться на берег.

Ранним утром 17 июля в районе парка Мазурино в Двине утонул 31-летний мужчина. Он отдыхал на берегу реки со знакомым, они выпивали. Молодой человек решил искупаться, нырнул в воду и не вынырнул. Его тело обнаружили на глубине 3 метров на расстоянии 15 метров от берега.

Вечером 18 июля в деревне Поручники в водоёме-копани утонул 71-летний пенсионер. Его нашли на двухметровой глубине, обстоятельства гибели престарелого мужчины устанавливают, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала года в Витебской области уже утонули почти шесть десятков человек. Две трети из них погибли за неполные два месяца лета.