Гран-при на «Славянском базаре в Витебске» завоевала Рухия из Казахстана
Победу на эстрадном конкурсе «Славянского базара в Витебске» одержала 22-летняя исполнительница из Казахстана Рухия, набравшая 138 баллов.
Это третья победы Казахстана на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск» за всю 30-летнюю историю его существования. Девушка получила «Лиру» из рук председателя жюри Анатолий Ярмоленко, также она увезет денежную премию в 20 000 долларов.
Первое место у исполнительницы из Сербии Ирины Арсениевич, которая в первый день получила такую же оценку, как и казашка, но на втором концерте выступила хуже и в итоге набрала 134 балла.
Второе место жюри разделило между представителями Украины и Беларуси. При чем украинка Рената Штифель получила за два выступления 133 балла, а у белоруса Даниила Мышковца только 131 очко.
Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев набрали по 127 баллов и в итоге раздели третье место.
Кроме того, на Балканы уезжает еще два приза: Арсениевич стала лауреаткой премии «Славянская надежда», а Мирза Селимович из Боснии и Герцеговины — престижной премии имени Владимира Мулявина.
После завершения конкурсной программы гала-концерт с участием исполнители Беларуси, Грузии, Казахстана, России и Украины. Звучал завершающий аккорд фестиваля более четырех часов.
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