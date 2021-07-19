Гран-при на «Славянском базаре в Витебске» завоевала Рухия из Казахстана

Сяржук Серабро • 19/7/21 4:52 • Культура

Победу на эстрадном конкурсе «Славянского базара в Витебске» одержала 22-летняя исполнительница из Казахстана Рухия, набравшая 138 баллов.



Это третья победы Казахстана на международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск» за всю 30-летнюю историю его существования. Девушка получила «Лиру» из рук председателя жюри Анатолий Ярмоленко, также она увезет денежную премию в 20 000 долларов.

Первое место у исполнительницы из Сербии Ирины Арсениевич, которая в первый день получила такую же оценку, как и казашка, но на втором концерте выступила хуже и в итоге набрала 134 балла.

Второе место жюри разделило между представителями Украины и Беларуси. При чем украинка Рената Штифель получила за два выступления 133 балла, а у белоруса Даниила Мышковца только 131 очко.

Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев набрали по 127 баллов и в итоге раздели третье место.

Кроме того, на Балканы уезжает еще два приза: Арсениевич стала лауреаткой премии «Славянская надежда», а Мирза Селимович из Боснии и Герцеговины — престижной премии имени Владимира Мулявина.

После завершения конкурсной программы гала-концерт с участием исполнители Беларуси, Грузии, Казахстана, России и Украины. Звучал завершающий аккорд фестиваля более четырех часов.