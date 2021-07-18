Восьмой раз жаркая погода побила температурный рекорд в Витебске
17 июля в Витебске восьмой раз за июль был побит температурный рекорд, установленный 20 лет назад.
В этот день воздух в фестивальном городе прогрелся до +33,1°C, таким образом был установлен новый рекорд суточного максимума температуры. Предыдущий раз рекордная температура в этот день отмечалась в 2001 году, когда столбик термометра достиг отметки +32,4°C.
За семнадцать дней июля фактическая температура месяца составила +24,3 °C, что на 0,9 градуса выше показателей саго теплого июля (2010 год) и на 5,5 градуса выше нормы для этого месяца.
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