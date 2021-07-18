Восьмой раз жаркая погода побила температурный рекорд в Витебске

Сяржук Серабро • 18/7/21 0:45 • Экалогія

17 июля в Витебске восьмой раз за июль был побит температурный рекорд, установленный 20 лет назад.



В этот день воздух в фестивальном городе прогрелся до +33,1°C, таким образом был установлен новый рекорд суточного максимума температуры. Предыдущий раз рекордная температура в этот день отмечалась в 2001 году, когда столбик термометра достиг отметки +32,4°C.

За семнадцать дней июля фактическая температура месяца составила +24,3 °C, что на 0,9 градуса выше показателей саго теплого июля (2010 год) и на 5,5 градуса выше нормы для этого месяца.