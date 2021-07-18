Ритмы лета на «Славянском базаре в Витебске»: лучше меньше да лучше

Сяржук Серабро • 18/7/21 18:36 • Культура

Ночью 18 июля в Витебске прошел концерт «Ритмы лета», в летнем амфитеатре собралось шесть тысяч человек.



На этот концерт организаторы «Славянского базара в Витебске» задумали обширную программу и заявили множество участников. Но… в сравнении, например, с концертом «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске» 2019 года, выглядела она очень провинциально.

Для массовости и заполнения хронометража набрали исполнителей «с бору по сосенке». При этом, совсем напрасно, по нашему мнению, пригласив немало бывших конкурсантов фестивалей минувших лет или ветеранов просмотров в соцсетях тоже далеко не первой свежести.

Увы, собравшейся молодежи ни их имена, ни их творчество не были ни знакомы, ни близки. В результате подавляющее большинство зала основное время откровенно скучало, дожидаясь немногочисленных любимых артистов.

Испанский стыд приходилось испытывать певцов, кричавших «поднимите ручки» и отворачивавшихся от зала, чтобы не видеть, что ручки никто не поднял. Им даже приходилось просить зрителей «пошуметь себе», ведь «давать шума» таким исполнителям зал не хотел.

Даже несмотря на заполнение времени подобным продуктом, концерт длился только примерно два с половиной часа, что для таких танцевальных программ фестиваля совсем скромно.