Певицы из Сербии и Казахстана захватили лидерство на эстрадном конкурсе «Славянского базара в Витебске»

Сяржук Серабро • 18/7/21 0:00 • Культура

По итогам первого выступления на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021» лидируют Рухия из Казахстана и Ирина Арсениевич из Сербии.



Обе певицы в первый день, когда по фонограмму «-1» исполнялся мировой хит, набрали почти максимальное количество балов — по 69 очков. Лишь один судья поставил девушкам 9, а не 10 баллов.

Выступавшая первой представительница Украины Рената Штифель сразу задала высокую планку, получив от международного жюри 67 баллов, таким образом, она отстает от соперниц всего на 2 очка.

Белорусский исполнитель Даниил Мышковец заработал 65 очков. Это третий результат, но зал остался очень недоволен такой оценкой. Сразу после выступления белоруса на амфитеатр обрушился настоящий ливень, первый за этот фестиваль.

Крыша, как нередко бывает, мало спасала от сильного дождя, и зрителям из западного крыла амфитеатра пришлось срочно перебегать на восточную сторону, куда ветер не так сильно заносил воду. Под шум дождя выступала певица из Литвы Габриела, набравшая, как и белорус, 65 баллов.

Всего на один балл от представителей ВКЛ отстает Иванна, приехавшая из Словакии, она от жюри получила 64 очка. Правда, по нашему мнению, девушка скорее поразила зал своим сценическим образом, чем вокальными данными.

Вторая часть конкурса пройдет завтра, во время гала-концерта закрытия. На нем конкурсанты будут исполнять славянский хит под аккомпанемент симфонического оркестра.