На полтора часа перекроют движение по улице Ленина в Витебске
Сегодня с 18:30 будет перекрыто движение транспорта по участку улицы Ленина в районе площади Победы.
Эти ограничения связаны с акцией МВД «За безопасность вместе!», которая уже третий день проходит в рамках юбилейной фестивальной программы «Славянский базар в Витебске».
Вечером 18 июля, в связи с показательным выступлением в рамках этой акции, с 18:30 до 20:00 перекроют движение для всех видов транспорта по указанному участку.
Госавтоинспекция просит заранее планировать маршрут своего движения.
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