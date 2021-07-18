На полтора часа перекроют движение по улице Ленина в Витебске

ННВ • 18/7/21 15:00 • Падзеі

Сегодня с 18:30 будет перекрыто движение транспорта по участку улицы Ленина в районе площади Победы.



Эти ограничения связаны с акцией МВД «За безопасность вместе!», которая уже третий день проходит в рамках юбилейной фестивальной программы «Славянский базар в Витебске».

Вечером 18 июля, в связи с показательным выступлением в рамках этой акции, с 18:30 до 20:00 перекроют движение для всех видов транспорта по указанному участку.

Госавтоинспекция просит заранее планировать маршрут своего движения.