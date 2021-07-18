Молодой мужчина утонул в Витебске во время «Славянского базара»
Ранним утром 17 июля в Витебске утонул 31-летний парень, трагедия, судя по всему, произошла на официальном пляже.
В 5:34 спасателям сообщили, что возле парка Мазурино в Двине утонул молодой человек. Прибывшие на место происшествия водолазы обнаружили и достали из реки тело утонувшего парня, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что недавно Витебский горисполком распространил список мест, где в городе запрещено купаться. Парк Мазурино, где находится одно из восьми официально установленных мест для массового отдыха у воды, в этот перечень не входит.
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