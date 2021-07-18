Люди Путина, дождь на Пушкинском мосту и влюблённые пары. “Славянский базар” в фотографиях

Ігар Мацьвееў • 18/7/21 19:45 • Падзеі

В день закрытия "Славянского базара" выбираемся по традиции в город для репортажа.

В обед воскресного дня на фестивальных улицах было немноголюдно. Всё привычно: кто-то покупает, кто-то продаёт, кто-то делает временное тату, для кого-то рисуют портрет.

Возле памятника Пушкину в этом году установили сцену, на которой выступают артисты. Особый интерес у зрителей вызвал колектив из России.

Настоящий праздник для детей на Пушкинском мосту вызвал искусственный дождь от МЧС.

В разных местах выступают уличные музыканты и танцевальные коллективы. Люди в майках с портретом Путина или надписью "СССР" - обычное явление для "Славянского базара".

В зной некоторые дамы по "Славянскому базару" прогуливаются с веером. А вот людей в масках сейчас можно встретить редко.