Знойная седая ночь на «Славянском базаре в Витебске». Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 17/7/21 7:44 • Культура

Начало второй половины лета на «Славянском базаре в Витебске» отметили концертом «Золотой хит», собравшим аншлаг в Летнем амфитеатре.



Зрители на этот ночной концерт, похоже, собирались со всей Беларуси. Проспект Фрунзе был на несколько сот метров уставлен автобусами всех размеров с номерами 3-го, 6-го и 7-го регионов.

Выступление началось с опозданием на четверть часа — ждали, пока все зрители пройдут контроль и усядутся на своих местах. Найти нужные сектора и ряды пришедшим помогали волонтеры.

Концерт открыла певица Слава, спевшая три песни. Зал ей раскачать удалось слабо, разве что под «Одиночество» женская часть амфитеатра слегка подпевала.

Потом был очередной состав «Верасов», практически незамеченный залом. Лариса Долина тоже спела три, при чем «В Кейптаунском порту», как-то совсем не зацепила зал, а вот «Погоду в доме» затянули многие.

Выступление хедлайнера нынешнего фестиваля, бывшего солиста группы «Ottawan» Патрика Жан-Батиста было совсем не долгим и впечатления на зрителей не произвело.

После заморской диковинки опять давали «ближнее» зарубежье — Розу Рымбаеву и Игоря Корнелюка. Рымбаева поделилась воспоминаниями, как ее награждал Лукашенко. А Корнелюка потом весь концерт время от времени звал какой-то мужской голос с галерки.

Когда вышла Алиса Мон, не все в амфитеатре могли припомнить что она поет, но похлопали. Потом появилась Ирина Шведова, которая спела и «Америку-разлучницу».

Потом пел Александр Добронравов, а за ним выступал Мансур Ташматов. У гостя из горячего Ташкента была очень откровенная подтанцовка, что добавило градусов к и так знойной ночи.

Александр Еловских одну из песен решил спеть по-белорусски. Он выбрал песняровскую «Бялявая, чарнявая», спустился в зал и пел вместе со зрителями. За ним выступали Яна Клявине и Александр Солодуха.

На сладкое зрителям подали «Султан Ураган», под хит которого «На дискотеку» зал, конечно потанцевал. А потом, вышла «Дискомафия» и весь амфитеатр уже почти в половину пятого утра пел «Седую ночь».

Впрочем, конца ночного концерта дождались далеко не все. Примечательно, что исчезали зрители организованными группами — смотришь, а какой-то ряд уже опустел.