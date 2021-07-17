Сегодня в Витебске опять перекроют движение по улице Ленина

ННВ • 17/7/21 15:39 • Падзеі

ГАИ предупреждает о том, что вечером 17 июля в Витебске будет перекрыто движение по улице Ленина в районе площади Победы.



Движение автотранспорта ограничат из-за репетиции акции МВД «За безопасность вместе!», которая проходит в рамках юбилейной фестивальной программы фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Во время репетиции с 23:00 до 0:00 в районе площади Победы на участке улицы Ленина от Московского проспекта до пересечения улиц Калинина и Жесткова будет перекрыто движение всех видов транспорта.

ГАИ обращает внимание витеблян и гостей города на необходимость заранее планировать маршрут своего движения.