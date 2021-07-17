Превышение ПДК по формальдегиду продолжают фиксировать в Витебске и других городах области. Виновата жара?

ННВ • 17/7/21 15:30 • Экалогія

С 7 по 14 июля в четырех городах Витебской области в различные дни фиксировались превышения предельно допустимых концентраций формальдегида в воздухе.



Так, в Витебске увеличение загрязненности воздуха формальдегидом отмечалось 7, 8, 9, 12 и 13 июля. В отдельные моменты ПДК была превышена в 1,6 раза. Кроме того, 8 июля были превышены нормы и по диоксиду азота.

В Полоцке 9 и 12 июля максимальная разовая предельно допустимая концентрация формальдегида в воздухе была превышена в 1,2 раза.

В те же дни, а также 14 июля превышение ПДК по формальдегиду отмечены в Новополоцке — до 1,№ раза. Кроме того, 12 и 14 июля там были замечены превышения норм концентрации твердых частиц — до 1,5 раза.

Случаи превышений норматива ПДК по формальдегиду в Орше фиксировались 8, 12, 13 и 14 июля. Максимальное превышение составило 1,4 ПДК.

Повышенное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом в городах Витебской области наблюдается со второй половины июня, когда установилась жаркая сухая погода.