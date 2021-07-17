Представительница Польши Наталия Рогуцка не принимала участия в эстрадном конкурсе на «Славянском базаре в Витебске»

Сяржук Серабро • 17/7/21 22:58 • Культура

17 июля прошел первый день XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021», однако в нем приняли участие только 14 конкурсантов — представительница Польши Наталия Рогуцка не появилась на сцене.



Упоминание о польской конкурсантке исчезло и с официального сайта фестиваля. Теперь там указаны только четырнадцать участников конкурса.

Напомним, что весной фонд «Słowiańska Dusza» заявил об отказе Польши от участия в «Славянском базаре в Витебске». Именно эта организация занималась национальным отбором конкурсантов с 2016 года.

Однако, 14 июля был опубликован список участников конкурса, в котором от Польши значилась Наталия Рогуцка (Natalia Rogucka), занявшая 2 место на Международном фестивале песни Анны Герман в Варшаве в 2019 году.

По итогам первого конкурсного дня лидирует представительница Сербии Ирина Арсениевич.