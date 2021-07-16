Температурный рекорд снова установлен в Витебске, уже седьмой за июль

Сяржук Серабро • 16/7/21 23:24 • Экалогія

16 июля в Витебске в очередной раз был побит суточный рекорд максимума температуры.



В такую жару, похоже, «Славянский базар в Витебске» еще не проходил ни разу. Вот и Николаю Баскову вчера на солнцепеке стало так плохо, что он поспешил покинуть Витебск, даже не дождавшись вручения награды Александром Лукашенко.

За шестнадцать июльских дней температурные рекорды устанавливались уже семь раз, причем шесть из них — подряд. Лишь 15 июля столбик термометра немного не добрался до рекордной отметки.

В пятницу в Витебске синоптики зафиксировали температуру атмосферного воздуха в +34°C, что 0,9 градуса больше установленного в 2010 году суточного рекорда. Уже восемь суток даже ночью температура в областном центре не опускалась ниже +25°C.