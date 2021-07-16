«Кировец» сгорел в Дубровенском районе во время трамбовки силосной ямы. Видео

ННВ • 16/7/21 11:43 • Здарэнні

14 апреля в агрогородке Редки Дубровенского района загорелся трактор К-700, утрамбовывавший силосную яму.



Загоревшийся «Кировец» принадлежал сельскохозяйственному филиалу имени Ю. Смирнова ОАО «Оршанский КХП». Механизатор, обнаруживший возгорание, пытался потушить трактор при помощи двух огнетушителей, но это не удалось.

Трактор потушил приехавший на вызов экипаж пожарных. В результате пожара у К-700 огнем повреждена кабина и моторный отсек. По предварительной версии трактор мог загореться из-за механического разрушения узлов и деталей, сообщается пресс-службой МЧС.