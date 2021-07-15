В Витебске было +34,3 °C, побит полустолетний температурный рекорд

Сяржук Серабро • 15/7/21 0:35 • Экалогія

14 июля в Витебске шестой раз за июль был побит температурный рекорд, на этот раз превзойдет результат, зафиксированный в этот день в 1951 году.



Температура в областном центре поднялась до +34,3 °C, как и двумя днями ранее. Рекорд пятидесятилетней давности был превзойден на 1,4 °C.

Суточные рекорды максимума температуры в Витебске фиксируются шестой день подряд. Да и вообще весь месяц стоит очень жаркая погода.

По итогу четырнадцати дней фактическая температура июля составила +23,9 °C, что выше нормы на 5,1 °C и больше, чем в самом жарком июле на 0,5 °C.

По прогнозам синоптиков в дневные часы 15 и 16 июля на большей части территории Витебской области максимальная температура атмосферного воздуха достигнет +34 °C.