У Витебской бройлерной птицефабрики сгорело 210 тонн сена

• 15/7/21 10:20 • Здарэнні

Ночью 15 июля под Витебском произошел пожар в сенохранилище Витебской бройлерной птицефабрики.

В 3:10 в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании в деревне Глазомичи, где хранилось спрессованное в рулоны сено птицефабрики.

В результате пожара на складе было уничтожено 210 тонн сена, а также закопчены стены и потолок. Люди на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

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