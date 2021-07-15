У Витебской бройлерной птицефабрики сгорело 210 тонн сена

ННВ • 15/7/21 10:20 • Здарэнні

Ночью 15 июля под Витебском произошел пожар в сенохранилище Витебской бройлерной птицефабрики.



В 3:10 в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании в деревне Глазомичи, где хранилось спрессованное в рулоны сено птицефабрики.

В результате пожара на складе было уничтожено 210 тонн сена, а также закопчены стены и потолок. Люди на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.