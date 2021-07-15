Лепс выступил на «Славянском базаре в Витебске» и собрал огромную толпу на площади Победы

Сяржук Серабро • 15/7/21 2:12 • Культура

14 июля в Витебске состоялся бесплатный концерт Григория Лепса на площади Победы.



Хоть «Славянский базар в Витебске» официально еще не открыт, город фестивалил вовсю — на площади собралась огромная толпа. Такое впечатление, что этого концерта витебляне ждали одиннадцать месяцев с 8 августа прошлого года. Хотя может все дело в бесплатности…

На части площади Победы с восточной стороны собралось несколько тысяч слушателей. Те, кто не хотел толкаться в толпе, разместились со стороны мемориального комплекса.

Вживую видно артиста было только нескольким рядам у цены, но все остальные, в том числе и те, кто находился на другой стороне улицы Ленина, могли смотреть на его изображение на огромных экранах.

Многие жители Витебска пришли с маленькими детьми, некоторые даже с детскими колясками. Больше всего, конечно, удивляло количество молодежи старшего школьного возраста. Неужели Григорий Лепс затмил у подростков Егора Крида?

Оупен-эйр длился около двух часов. Когда была спета «Рюмка водки на столе» и еще пару старых песен, народ понял, что придется расходиться. Не смотря на то, что движение по улице Ленина было перекрыто до площади Победы, зрители с концерта возвращались по тротуарам, как и в предыдущие годы.

Официально «Славянский базар в Витебске» открывается 15 июля.